Grillo riporta i 5S da Casaleggio. Per l'elezione del nuovo Comitato direttivo si tornerà su Rousseau. Intanto Calenda e Renzi gongolano per la fine di Conte (Di mercoledì 30 giugno 2021) Clamoroso colpo di scena ieri in una Roma afosa e in vacanza per la festa dei santi patroni in cui è deflagrata in pieno pomeriggio la notizia della rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte (leggi l'articolo). L'Elevato ha sparato un primo siluro – promesso il giorno prima – con teutonica precisione, tramite un post nel suo blog dal titolo "Una bozza e via", titolo riferito alla bozza dello Statuto preparato da Conte. "Conte, mi dispiace, non potrà risolverli (ndr: i problemi) perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l'ho capito, ...

Fabio68017588 : @TeresaBellanova La Bellanova riporta le parole di Grillo e viene insultata dai grillini. Boh. - Nicco60976267 : @claudiovelardi Non so se mi stupisce di più la stampa che riporta tutte queste stronzate di grillo e dei 5s o chi… - chojin00 : E fuori da #Rousseau ... E torna da Rousseau ... E porta via i nominativi ... E riporta i nominativi ... Vai in tr… - tomcol_ : Dopo aver chiesto a #Conte di rifondare il #M5S, ora #Grillo riporta le lancette a cinque mesi fa: si torna su Rous… - DomPer888 : Stamattina ho notato che il 99% dei quotidiani riportano la notizia che il partito della MELONI è passato il primo… -