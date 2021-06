Grillo “Non sono il padre padrone ma il papà del M5S” (Di mercoledì 30 giugno 2021) In un video sul suo blog, Beppe Grillo dà la sua versione dei fatti dopo le tensioni e i botta e risposta a distanza con Giuseppe Conte sulla guida del MoVimento 5 Stelle. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) In un video sul suo blog, Beppedà la sua versione dei fatti dopo le tensioni e i botta e risposta a distanza con Giuseppe Conte sulla guida del MoVimento 5 Stelle. sat/red su Il Corriere della Città.

