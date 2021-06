Grillo minaccia Crimi | “Autorizza entro 24 ore il voto su Rousseau Altrimenti sarai personalmente responsabile delle conseguenze”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppetorna a parlare dopo aver scaricato Giuseppe Conte e oraVitochiedendo di “re24 ore ilsu”., dice su Facebook, “”. “Vito”, si legge, “ti ho già risposto ieri in privato con il seguente messaggio: “Credo che tu non abbia ben interpretato il provvedimento del garante della privacy che ti rimetto. La parte cerchiata in rosso specifica bene che ...

Ladi abbandonare il Movimento 5 Stelle da parte dell'ex reggente Vito Crimi nasconde un retroscena, una telefonata infuocata con il garante Beppe. Il duro scontro, come riporta il ...Dietro le parole di Vito Crimi , cheun addio ai Cinque Stelle, c'è una telefonata rovente: quella tra l'ex reggente e Beppe. Il confronto è avvenuto dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte . Crimi - secondo le ...Si accorge ora che gli scorpioni in bottiglia sono capaci solo di una cosa: pungersi fra loro. Alla buon’ora, Marco, ma Grillo non è pazzo, è, semplicemente, Grillo, lo stesso che hai sostenuto per 12 ...Tra i parlamentari 5 Stelle c’è tanta confusione e delusione. Lo scontro ai vertici ha gettato scompiglio tra gli iscritti ...