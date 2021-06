Grillo, il video della replica a Conte: «Non sono un padre padrone, sono un papà con il cuore per il M5S» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore replica alle parole di Conte in un video: «Ha iniziato a farsi negare, non mi ha mai coinvolto». «Stiamo uniti se possiamo, chi vuole fare scelte diverse le faccia in tutta coscienza» Leggi su corriere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatorealle parole diin un: «Ha iniziato a farsi negare, non mi ha mai coinvolto». «Stiamo uniti se possiamo, chi vuole fare scelte diverse le faccia in tutta coscienza»

Advertising

lucianonobili : “Quando soli contro tutti abbiamo chiuso l’esperienza del governo Conte, che non era in grado di risolvere i proble… - La7tv : #omnibus @GuidoCrosetto commenta le parole di #Conte contro #Grillo sul futuro del #M5S: 'Ha favorito la nascita de… - DSantanche : Un personaggio in cerca di poltrone e un movimento che ha tradito se stesso, e già non era un granché. Settimane di… - LaStampaTV : VIDEO | Grillo: 'Ho agito con il cuore, non sono un padre padrone' - MarceVann : RT @fattoquotidiano: Grillo dà la sua versione della rottura con Conte: “Aveva scritto statuto con solo lui al centro. Io padre padrone? So… -