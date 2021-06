Grillo contro Conte, l'ex premier risponde: «Svolta autarchica, mortificazione per intera comunità» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Poche parole per Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera. In tenuta sportiva, l'ex presidente del Consiglio ha parlato dopo il discusso post di Beppe Grillo. "Si va avanti?” gli è stato chiesto, la sua risposta è stata: «Mai indietro». Conte intervistato sotto casa dopo parole di Beppe Grillo L'uomo, che era stato designato a guidare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, ha ammesso il dispiacere per gli eventi delle ultime ore. «Non tanto - ha spiegato - e solo per me. Questa Svolta autarchica credo sia una mortificazione per un'intera ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 30 giugno 2021) Poche parole per Giuseppe, intervistato dal Corriere della Sera. In tenuta sportiva, l'ex presidente del Consiglio ha parlato dopo il discusso post di Beppe. "Si va avanti?” gli è stato chiesto, la sua risposta è stata: «Mai indietro».intervistato sotto casa dopo parole di BeppeL'uomo, che era stato designato a guidare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, ha ammesso il dispiacere per gli eventi delle ultime ore. «Non tanto - ha spiegato - e solo per me. Questacredo sia unaper un'...

