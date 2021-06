Grillo alla stretta finale. Ultimatum a Crimi: «Autorizza il voto su Rousseau entro 24 ore: non sei tu il titolare dei dati» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Appena 20 ore dopo il duro attacco a Giuseppe Conte, Beppe Grillo torna a parlare con un post Facebook dal tono durissimo, e questa volta il destinatario delle sue parole è il capo reggente del M5s Vito Crimi. Solo poche ore fa Crimi ha sbarrato la trada al voto («Non si può fare, ciò violerebbe quanto disposto dal Garante per la privacy») e ha annunciato il suo addio al M5s, facendo così indispettire Grillo ancora di più di quanto già non lo fosse negli ultimi giorni. «Ti invito ad Autorizzare, entro e non oltre le prossime 24 ore, la piattaforma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Appena 20 ore dopo il duro attacco a Giuseppe Conte, Beppetorna a parlare con un post Facebook dal tono durissimo, e questa volta il destinatario delle sue parole è il capo reggente del M5s Vito. Solo poche ore faha sbarrato la trada al(«Non si può fare, ciò violerebbe quanto disposto dal Garante per la privacy») e ha annunciato il suo addio al M5s, facendo così indispettireancora di più di quanto già non lo fosse negli ultimi giorni. «Ti invito adre,e non oltre le prossime 24 ore, la piattaforma ...

CarloCalenda : La soddisfazione di non aver mai sostenuto #Conte. Alla fine anche Grillo ti da ragione. A questo punto però ti ass… - lucianonobili : “Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di inn… - DSantanche : Un personaggio in cerca di poltrone e un movimento che ha tradito se stesso, e già non era un granché. Settimane di… - sunseri1950 : RT @Agenzia_Ansa: Critico Vito Crimi nei confronti di Grillo. 'Il voto - dice - non può avvenire su Rousseau. Grillo ha indetto la votazio… - salfasanop : RT @giuliaselvaggi2: Ho letto tutto il post di Grillo su Conte: alla fine Travaglio muore. -