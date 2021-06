Green pass europeo al via, come richiederlo: regole Italia (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Green pass europeo, si parte. Da oggi sarà attiva la certificazione verde covid-19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Ma come richiederlo e come funziona in Italia? Sarà possibile ottenerlo dopo la prima dose del vaccino o sarà necessaria anche la seconda dose? Ecco alcune risposte alle domande più frequenti. Il Green pass è una prova digitale attestante che una persona: è stata vaccinata contro la patologia da Covid-19; ha ottenuto un risultato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) -, si parte. Da oggi sarà attiva la certificazione verde covid-19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Mafunziona in? Sarà possibile ottenerlo dopo la prima dose del vaccino o sarà necessaria anche la seconda dose? Ecco alcune risposte alle domande più frequenti. Ilè una prova digitale attestante che una persona: è stata vaccinata contro la patologia da Covid-19; ha ottenuto un risultato ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - piperita_s : RT @borghi_claudio: Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) del re… - StefaniaVaselli : RT @agambella: In Gran Bretagna non saranno obbligatori i green pass in occasione di eventi musicali o sportivi e altri raduni quando le re… -