Gran Bretagna, più di 26mila contagi in 24 ore, mai così tanti dal 29 gennaio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 26.068 i nuovi contagi di Covid registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore. Mai così tanti dallo scorso 29 gennaio. I decessi sono 14, così come il numero dei ricoverati, indice che la campagna vaccinale ha dato qualche frutto. In totale, l’84,9% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 62,4% è completamente immunizzato. L’incremento dei contagi nel Regno Unito continua a far crescere l’allarme per la finale degli Europei, in programma a Londra, allo stadio di Wembley. Sono tanti quelli che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 26.068 i nuovidi Covid registrati innelle ultime 24 ore. Maidallo scorso 29. I decessi sono 14,come il numero dei ricoverati, indice che la campagna vaccinale ha dato qualche frutto. In totale, l’84,9% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 62,4% è completamente immunizzato. L’incremento deinel Regno Unito continua a far crescere l’allarme per la finale degli Europei, in programma a Londra, allo stadio di Wembley. Sonoquelli che ...

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - SkySportF1 : Colpi di scena a Silverstone: vince ROSBERG ? Strage di gomme in Gran Bretagna. Bucano anche Hamilton e Massa , do… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - horottoilvetro : RT @fattoquotidiano: Covid, terza dose di vaccino. Via libera in Gran Bretagna a partire da settembre - LuigiF97101292 : RT @fattoquotidiano: Covid, terza dose di vaccino. Via libera in Gran Bretagna a partire da settembre -