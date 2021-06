GPS, docenti di sostegno senza 36 mesi di servizio lanciano petizione per avere opportunità di assunzione (Di mercoledì 30 giugno 2021) I docenti specializzati per le attività di sostegno senza i 36 mesi di servizio scendono in campo. Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, all'art. 59, si avvia un percorso di reclutamento straordinario per avere in cattedra i docenti dal 1° di settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ispecializzati per le attività dii 36discendono in campo. Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, all'art. 59, si avvia un percorso di reclutamento straordinario perin cattedra idal 1° di settembre. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GPS, docenti di sostegno senza 36 mesi di servizio lanciano petizione per avere opportunità di assunzione - infoitinterno : Assunzioni straordinarie docenti da GPS, 3 annualità di servizio devono essere specifiche? - scuolainforma : Assunzioni straordinarie docenti da GPS, 3 annualità di servizio devono essere specifiche? - infoitinterno : Immissioni in ruolo Lombardia 2021, diecimila docenti potrebbero essere assunti da GPS - GazzettaDellaSc : Immissioni in ruolo Lombardia 2021, diecimila docenti potrebbero essere assunti da GPS -