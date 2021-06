Governo | via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildeiha approvato ilche contiene, tra l'altro, la proroga dello stop ai licenziamenti per il settore tessile 'allargato' e la sospensione per sei mesi del cashback.

libera delanche al ddl delega che aggiorna Codice appaltilibera del Consiglio dei ministri al decreto su fisco e lavoro, con le nuove regole sui licenziamenti. Nella bozza in entrata ...30 giu 13:03 Domanial Green pass europeo - VIDEO 30 giu 12:39 Europei, Viminale lavora a piano ... 30 giu 12:10 Europei,di Londra ai tifosi inglesi: "Non andate a Roma" Il...di M.R.Il presidente della X commissione del Senato, Girotto, mercoledì pomeriggio, in sostituzione del relatore Grimani, ha illustrato una nuova proposta di risoluzione sull'area di crisi complessa T ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Lavoro che contiene, tra l'altro, la proroga dello stop ai licenziamenti per il settore tessile "allargato" e la sospensione per sei mesi del cashback ...