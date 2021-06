Governo: Cdm alle 16, intesa su licenziamenti e proroga cartelle (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato convocato questo pomeriggio, alle ore 16. Non c'è ancora l'ordine del giorno, ma sul tavolo del Cdm ci saranno sicuramente l'intesa sui licenziamenti raggiunta ieri in serata con i sindacati, la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali fino al 31 agosto e il rifinanziamento della legge Sabatini per le imprese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato convocato questo pomeriggio,ore 16. Non c'è ancora l'ordine del giorno, ma sul tavolo del Cdm ci saranno sicuramente l'suiraggiunta ieri in serata con i sindacati, ladella sospensione delleesattoriali fino al 31 agosto e il rifinanziamento della legge Sabatini per le imprese.

robersperanza : Si completa, con il Cdm di oggi, il percorso del Governo per istituire la professione sanitaria dell'Osteopata. È u… - TV7Benevento : Governo: Cdm alle 16, intesa su licenziamenti e proroga cartelle... - irachetirigira : RT @Radio1Rai: Sblocco dei #licenziamenti Raggiunto l’accordo governo-sindacati sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Previsto nel po… - Radio1Rai : Sblocco dei #licenziamenti Raggiunto l’accordo governo-sindacati sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Previs… - FinDicitore : @TeresaBellanova Ma lei non era ministro nel governo Conte? A me è sempre sembrato un fantoccio, come avete potuto partecipare ai suoi cdm? -