(Di mercoledì 30 giugno 2021) Momento storico per glispagnoli. Come riporta Sport, da giovedì i direttori di garasaranno ufficialmente dei, alla luce del primo storico contratto firmato oggi. Di conseguenza, non potranno svolgere altri lavori parallelamente a quello di arbitro, com’era possibile fino a questo momento. Il contratto è stato firmato da tutti gli L'articolo

Advertising

ZZiliani : E insomma, qui da noi, con quei colori sulle spalle, gli arbitri ti puniscono una volta e due volte ti graziano; ma… - ZZiliani : Massacrato nella finale di #Champions contro il #Chelsea, massacrato stasera nell’ottavo di finale di #EURO2020. L… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gli arbitri della Liga spagnola diventano professionisti: Momento storico per gli arbitri spag… - MatteoMarsella2 : RT @CalcioFinanza: Gli arbitri della #Liga spagnola diventano professionisti: ecco quanto guadagneranno - SalandinS : Gli arbitri della Liga diventano professionisti Ecco la vera rivoluzione, altro che le chiacchiere in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri

... va via Rizzoli, finito negli ultimi tempi nel tritacarne delle Iene peraudio che non si ... della rivoluzione in termini di trasparenza e apertura deglipromessa in campagna elettorale ...ultimi allenamenti svolti sono stati leggeri per recuperare dalla fatica della prima semifinale e dal lungo viaggio di ritorno, le classiche sedure di rifinitura.del match: Buonpensiero ...Da oggi i direttori di gara non potranno svolgere altri lavori parallelamente a quello di arbitro, com'era possibile fino a questo momento.A tre giorni dall’ufficialità dei quadri per la prossima stagione, ecco il classico colpo a sorpresa, che ha sparigliato i piani dell’Assoarbitri ...