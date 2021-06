Giuseppe Conte, il giorno dopo: “Una svolta autarchica che mortifica l’intera comunità” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dietro una mascherina nera e una divisa da tennis, Giuseppe Conte ha commentato rapidamente l’ultima evoluzione del rapporto con Beppe Grillo, definitivamente tranciato dopo la conferenza stampa di lunedì pomeriggio e la contro-replica, via post sul blog, del garante del Movimento 5 Stelle. L’ex Presidente del Consiglio utilizza parole molto dure e dirette nei confronti del comico genovese, certificando l’insanabile frattura tra i due. Poi è salito in auto per recarsi sulla terra rossa per la sua partita di tennis. Il tutto mentre il match penstastellato sembra essere arrivato al tie-break. Conte replica ancora a Grillo: ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dietro una mascherina nera e una divisa da tennis,ha commentato rapidamente l’ultima evoluzione del rapporto con Beppe Grillo, definitivamente tranciatola conferenza stampa di lunedì pomeriggio e la contro-replica, via post sul blog, del garante del Movimento 5 Stelle. L’ex Presidente del Consiglio utilizza parole molto dure e dirette nei confronti del comico genovese, certificando l’insanabile frattura tra i due. Poi è salito in auto per recarsi sulla terra rossa per la sua partita di tennis. Il tutto mentre il match penstastellato sembra essere arrivato al tie-break.replica ancora a Grillo: ...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Beppe Grillo scarica Giuseppe Conte e recupera in un solo colpo Davide Casaleggio e la piattaforma Rousseau: la… - F_DUva : Giuseppe Conte è la persona giusta al posto giusto, capace di porre in essere il percorso di rinnovamento del… - ilfoglio_it : I problemi accumulati dal M5s Giuseppe Conte 'non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità m… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Secondo #Dagospia, #Conte 'mentalmente destabilizzato dal vaffa di #Grillo'. #M5s e scissione, ex premier 'rimbambito… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Giuseppe #Conte sarebbe rimasto amareggiato dopo l'attacco di #Grillo: 'Ha scelto di fare il padre-padrone' https://t… -