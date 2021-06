Gissi (Cisl Scuola) dice stop al precariato a vita: “Affiancare ai concorsi una procedura che valorizzi l’esperienza. Vincoli di mobilità? E’ mancata la volontà politica” [INTERVISTA] (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono giorni molto importanti per la Scuola: in questi giorni prende il via l'approvazione degli emendamenti del decreto sostegni bis, che prevede novità per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, al centro della questione tutti in cattedra a settembre, molto cara al Ministro Bianchi. Ne parliamo con Maddalena Gissi, della Cisl Scuola. L'articolo Gissi (Cisl Scuola) dice stop al precariato a vita: “Affiancare ai concorsi una procedura che ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono giorni molto importanti per la: in questi giorni prende il via l'approvazione degli emendamenti del decreto sostegni bis, che prevede novità per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, al centro della questione tutti in cattedra a settembre, molto cara al Ministro Bianchi. Ne parliamo con Maddalena, della. L'articoloal: “aiunache ...

