Giovanni Allevi | tra musica e danza | il video in anteprima di «Kiss me again»

I corpi immobili di un ragazzo e di una ragazza vengono scaldati dal sole ancora basso. Giovanni Allevi è seduto al pianoforte e si lascia ispirare dal suono del mare. Tutto si ferma in un istante infinito. Le dita accarezzano i tasti bianchi e neri, i corpi dei due danzatori iniziano a sciogliersi e ad animarsi. Il passo a due è un susseguirsi di momenti di sincronia, intervallati da attimi di rottura, ci si allontana per poi ritrovarsi e fondersi in un contatto che era andato perduto.

