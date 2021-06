Gigi D’Alessio torna al grande evento che lo ha reso famoso. Lui acconsente: “Che onore” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il cantautore partenopeo parteciperà alla prossima edizione del festival musicale più famoso d’Italia? Gigi D’Alessio torna a con un nuovo album dopo il grande successo di Buongiorno, pubblicato lo scorso anno. Il sequel, dal titolo Buongiorno Special Edition 2021 aggiungerà altre 12 tracce alle 16 dell’album precedente, oltre a 5 brani inediti. Gigi D’Alessio (Screenshot Instagram)Il cantautore ha voluto rivisitare alcune delle sue canzoni più celebri, in una chiave urban e hip hop, vicina allo stile dei talenti che stanno emergendo in Campania. L’intento dell’artista è ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il cantautore partenopeo parteciperà alla prossima edizione del festival musicale piùd’Italia?a con un nuovo album dopo ilsuccesso di Buongiorno, pubblicato lo scorso anno. Il sequel, dal titolo Buongiorno Special Edition 2021 aggiungerà altre 12 tracce alle 16 dell’album precedente, oltre a 5 brani inediti.(Screenshot Instagram)Il cantautore ha voluto rivisitare alcune delle sue canzoni più celebri, in una chiave urban e hip hop, vicina allo stile dei talenti che stanno emergendo in Campania. L’intento dell’artista è ...

Advertising

nomeadt : @maximeadt le nuove ei gigi d’alessio te le@dedico tutte - frabadoobee : RT @92SDILF: prossimamente nella playlist di taehyung troveremo 'buongiorno' l'album di gigi d'alessio feat tutta la scena napoletana and w… - hyunminnx : RT @92SDILF: prossimamente nella playlist di taehyung troveremo 'buongiorno' l'album di gigi d'alessio feat tutta la scena napoletana and w… - 92SDILF : prossimamente nella playlist di taehyung troveremo 'buongiorno' l'album di gigi d'alessio feat tutta la scena napoletana and we love that - antooholland_ : @ilbillie80 @_0NLY4NG3L @_0NLYVNG3L amo ormai io sono una napoletana doc, chiamatemi pure la bimba di gigi d'alessio da oggi -