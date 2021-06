Giappone, produzione industriale maggio -5,9% (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – In calo, oltre le attese, la produzione delle fabbriche Giapponesi a maggio. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice della produzione industriale dovrebbe esser sceso del 5,9% dopo il -2,4% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per una contrazione più contenuta, ovvero fino a -2,4%. Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +22% rispetto. La diminuzione della produzione a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – In calo, oltre le attese, ladelle fabbrichesi a. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice delladovrebbe esser sceso del 5,9% dopo il -2,4% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per una contrazione più contenuta, ovvero fino a -2,4%. Su base annuale il dato non destagionalizzato dellaevidenzia una variazione pari a +22% rispetto. La diminuzione dellaa ...

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 30 giugno Tra i dati macroeconomici attesi, dal Giappone la produzione industriale a maggio e la fiducia delle famiglie a giugno, dalla Cina l'indice PMI composito Caixin a giugno, dalla Gran Bretagna il Pil ...

