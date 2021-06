Gianluca Fanelli | Yes Zee | «La pandemia ci ha avvicinato alle persone»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La storia di Yes Zee inizia nella metà degli anni Ottanta dalla passione e determinazione del poco più che ventenne Gino Epis. Ci vuole poco perché il suo brand passi dal garage sotto casa a un'azienda vera e propria da 35 milioni di fatturato, dal nome di Essenza. Yes Zee nasce invece nel 2018 da un forte desiderio di rinnovamento e la ricerca di un nuovo marchio per i giovani, di ispirazione urbana ma ricercato nei dettagli e nelle finiture, sempre moderne e raffinate. Al cuore di Yes Zee c'è l'obiettivo di offrire ai clienti capi con un elevato rapporto qualità/prezzo, capaci di rispondere ai gusti di un consumatore cosmopolita e moderno. Un nuovo concetto di made in Italy, dal respiro ...