Giallo a Napoli, 37enne campano trovato morto a pochi passi dalla Stazione Centrale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Napoli. È stato trovato senza vita nei pressi della Stazione Centrale di Napoli V.L., 37enne di Cervinara (Av). L’uomo aveva con sé i documenti e dunque per le forze dell’ordine non è stato complicato risalire alla sua identità. A darne notizia è Napoli Today. Giallo a Napoli, 37enne campano trovato morto a pochi passi dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021). È statosenza vita nei pressi delladiV.L.,di Cervinara (Av). L’uomo aveva con sé i documenti e dunque per le forze dell’ordine non è stato complicato risalire alla sua identità. A darne notizia èToday.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

PasqualeMarro : Nuovo giallo: giovane 37enne trovato morto a Napoli - carlhoe_ : Crop top giallo pastello con stampa di Togepi ricamato a mano per il pride di Napoli sì o no? - PetrelliFlavia : Caldo record e cielo giallo su Napoli: «Effetto Cina, è la sabbia del deserto» - infoitscienza : Caldo record e cielo giallo su Napoli: «Effetto Cina, è la sabbia del deserto» - QuoteBusine1926 : @mannychef9 @mick_napoli_ Giallo inesistente per lo più -