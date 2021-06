Gerry Scotti, incidente ‘da brividi’ in diretta: “Allarme, regia” studio nel panico (Di mercoledì 30 giugno 2021) Attimi di panico negli studi di “Caduta libera!”, il game show di Gerry Scotti. Durante la puntata è stato fatto notare al conduttore una strana presenza. Quando lo vediamo in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Attimi dinegli studi di “Caduta libera!”, il game show di. Durante la puntata è stato fatto notare al conduttore una strana presenza. Quando lo vediamo in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sunvarry94s : vi prego ditemi che anche voi da piccolx pensavate che il riso scotti fosse di gerry scotti, non posso essere l’unica - deflorato : RT @EmmanueleMiche1: Gerry Scotti......laido..... guardone..... voyeur di....merda......che vai...a spiare le....coppie...nelle..... campag… - pazzipergerry : RT @pazzipergerry: Gerry...esattamente come ti vogliono a #cadutalibera SCALZO?????? @Gerry_Scotti - pazzipergerry : RT @PaolaTerzi: Ma vi immaginate Gerry c che durante #chivuolesseremilionario o #cadutalibera stremato dai tweet delle fan pazzerelle come… - pazzipergerry : RT @archiverinx: oddio @Gerry_Scotti cosa non mi fai... ?? con la patta dei pantaloni aperta... mmh... però poteva levarseli i calzini e far… -