Germania | Low | “Tanta delusione per l’eliminazione Questa Nazionale ha un grande futuro | auguro a Flick il meglio”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Conferenza stampa d’addio per Joachim Low, che si congeda dopo 15 anni da commissario tecnico della. Suldi ieri: “Mi assumo ovviamente la responsabilità, senza se e senza ma. E credo che ci vorrà un po’ di tempo, per elaborare la. Nessuno è riuscito a trovare pace la notte scorsa. Lae il colpo per la sconfitta sono stati enormi. Credo che anche ai calciatori servirà ancora qualche giorno”. L’augurio per il: “Credo chesquadra potrà raggiungere il successo cui aspira.al mio successore Hansi ...

Ironia più che veleno. La Germania è delusa ma evita toni apocalittici e si rifugia nel sarcasmo dopo l'eliminazione della nazionale agli ottavi dell'Europeo in seguito alla sconfitta per 2 - 0 a Wembley. 'Goodbye' titola il ... Joachim Löw si congeda dopo 15 anni dalla Germania: ecco le parole dell'ex commissario tecnico dopo Euro 2020 Joachim Löw saluta la Germania dopo 15 anni. Le parole in conferenza stampa. ELIMINAZIONE - "La delusione è molto, molto profonda. Mi dispiace che abbiamo deluso i nostri tifosi e non abbiamo suscitato l'eccitazione che ...