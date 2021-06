(Di mercoledì 30 giugno 2021) “15in prima linea, sono felice quando posso ritirarmi un po’ ele mie”. Joachim Low èall’addio, e nella conferenza stampa odierna ha tirato un bilancio dei suoi 15sulla panchina della. “Ci vorrà sicuramente tempo per classificare ed elaborare tutte le emozioni, i bei momenti e le delusioni. La mia squadra mi ha sostenuto nel corso deglie ha ottenuto grandi vittorie con me”. Sul Hansi Flick, suo successore: “Sono stato in costante contatto con lui negli ultimi mesi, anche nel suo ruolo di ...

Advertising

CB_Ignoranza : Low lascia così la Germania dopo 15 anni. [?? @RaiUno] #Euro2020 - sportli26181512 : Germania sotto processo. Löw: 'La colpa è tutta mia, auguro il meglio a Flick': Germania sotto processo. Löw: 'La c… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Germania, #Low ai saluti dopo 15 anni: 'Pronto a cedere le mie responsabilità' - sportface2016 : #Germania, #Low ai saluti dopo 15 anni: 'Pronto a cedere le mie responsabilità' - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: Germania sotto processo. Löw: 'La colpa è tutta mia, auguro il meglio a Flick' -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Low

Sky Sport

La sconfitta agli ottavi contro gli inglesi è stata l'ultima partita come commissario tecnico alla guida della ...In un articolo pubblicato da Espn dopo la partita contro la, la carriera di Jack Grealish viene ricostruita a partire dal suo carattere, dal fatto che "la sua reputazione come 'Jack the Lad'...Joachim Low è pronto all'addio, e nella conferenza stampa odierna ha tirato un bilancio dei suoi 15 anni sulla panchina della Germania.Mancano pochi giorni alla sfida dei quarti di finali che vedrà contro Belgio e Italia. Il grande match si giocherà venerdì 2 luglio alle 21 a Monaco di Baviera. Chi delle due formazioni vincerà la (..