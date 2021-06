Generali | nuova strategia per investimenti green e decarbonizzazione portafoglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –ha annunciato la realizzazione tra il 2021 e il 2025 di ulterioriin obbligazioni verdi e sostenibili per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro. Il target è in continuità con il precedente obiettivo di realizzare 4,5 miliardi di euro nel periodo 2019-2021, che è stato superato con un anno d’anticipo grazie apari a 6 miliardi di euro a fine 2020. Inoltre, il Leone di Trieste intende implementare criteri sempre più stringenti per l’esclusione del settore carbonifero daglie un progressivo disinvestimento totale da queste attività, oltre che una ...

"Il gruppoannuncia oggi nuovi ambiziosi obiettivi della propria strategia sul clima, in linea con il proprio impegno e le proprie convinzioni in materia e forte dei risultati già raggiunti -...Lastrategia verde di- precisa una nota - e' in continuita' con il precedente obiettivo di realizzare 4,5 miliardi di investimenti green nel periodo 2019 - 2021, che e' stato superato con ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - La nuova strategia verde di Generali - precisa una nota - e' in continuita' con il precedente obiettivo di realizzare 4,5 miliardi di investimenti gre ...(Teleborsa) - Generali ha annunciato la realizzazione tra il 2021 e il 2025 di ulteriori investimenti in obbligazioni verdi e sostenibili per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro.