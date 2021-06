Gay e discriminazioni. Dai veri cristiani un silenzio assordante. Farisei nello Stato e nella Chiesa. Così cresce il fronte contro il ddl Zan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Basta ipocrisie e polarizzazioni ideologiche nel dibattito pubblico attorno al rovente ddl Zan. Il Paese necessita di un confronto dialettico, plurale, che stia nel merito della questione e non si incancrenisca attorno a vacue formule utilizzate strumentalmente dalle forze politiche (vedi Lega e Fratelli d’Italia) per generare consenso o – peggio – che pericolosi esercizi retorici siano spacciati per “difesa dei valori cristiani”. Ancora vivono nella memoria collettiva le immagini di Salvini che anziché brandire la Costituzione stringe il Rosario con un’espressione malamente rubata all’iconografia mistica, o i filmati della sua “amica-nemica” Meloni che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Basta ipocrisie e polarizzazioni ideologiche nel dibattito pubblico attorno al rovente ddl Zan. Il Paese necessita di un confronto dialettico, plurale, che stia nel merito della questione e non si incancrenisca attorno a vacue formule utilizzate strumentalmente dalle forze politiche (vedi Lega e Fratelli d’Italia) per generare consenso o – peggio – che pericolosi esercizi retorici siano spacciati per “difesa dei valori”. Ancora vivonomemoria collettiva le immagini di Salvini che anziché brandire la Costituzione stringe il Rosario con un’espressione malamente rubata all’iconografia mistica, o i filmati della sua “amica-nemica” Meloni che ...

