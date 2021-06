Galliani su Pessina: “Pagato 30mila euro, peccato che lui e Locatelli non siano al Milan” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervistato da Sky, Adriano Galliani ha parlato della Nazionale impegnata a euro 2020 sottolineando soprattutto alcuni suoi pupilli. “Ci sono Gigio (Donnarumma, ndr), Pessina e Locatelli, il cuore batte lì – spiega il dirigente del Monza – Sono ragazzi nostri, a cui sono legato molto emotivamente e sono molto felice che stiano facendo così bene.” In particolare a Galliani è stato chiesto di confermare un aneddoto su Pessina: “E’ vero, l’ho Pagato 30mila euro. Avrei potuto prenderlo a zero, ma volevo aiutare i dipendenti del Monza che non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervistato da Sky, Adrianoha parlato della Nazionale impegnata a2020 sottolineando soprattutto alcuni suoi pupilli. “Ci sono Gigio (Donnarumma, ndr),, il cuore batte lì – spiega il dirigente del Monza – Sono ragazzi nostri, a cui sono legato molto emotivamente e sono molto felice che stiano facendo così bene.” In particolare aè stato chiesto di confermare un aneddoto su: “E’ vero, l’ho. Avrei potuto prenderlo a zero, ma volevo aiutare i dipendenti del Monza che non ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Galliani e l'acquisto di Pessina: 'Lo soffiammo all'Inter per 30.000 euro' - sportface2016 : #Milan Adriano #Galliani racconta così l'acquisto di #Pessina, ma anche i rimpianti da tifoso rossonero - parsapace : RT @MilanNewsit: Galliani: 'Mi dispiace per Locatelli e Pessina, due giocatori del nostro settore giovanile' - Bubu_Inter : RT @Ale_Rimi: #Galliani: 'Feci di tutto per prendere Kondogbia: l'Inter fu anche brava, ma io scontai il pessimo rapporto di Nelio Lucas co… - Tommaso160792 : RT @Ale_Rimi: #Galliani: 'Feci di tutto per prendere Kondogbia: l'Inter fu anche brava, ma io scontai il pessimo rapporto di Nelio Lucas co… -