Galliani | “Nel ’90 Baggio doveva venire al Milan | ma l’avvocato Agnelli chiese a Berlusconi di lasciarglielo”

Adriano Galliani, protagonista sul palco nell'evento di apertura del calciomercato estivo ha raccontato un retroscena di mercato su Roberto Baggio e di quando poteva andare al Milan: "Baggio nel 1990 non arriva al Milan dopo una chiacchierata tra Agnelli e Berlusconi. Io avevo già firmato con Caliendo (agente di Baggio all'epoca, ndr) e in quel momento ci chiama l'avvocato e arriva poco dopo un suo elicottero. Andiamo in Corso Marconi e l'avvocato chiede a Berlusconi di lasciargli Baggio, perché non poteva ...

