Advertising

PianetaMilan : #Galliani, il retroscena: “#Baggio? Nel ’90 era del #Milan. Poi #Berlusconi…” - MilanWorldForum : Galliani e il retroscena su Baggio nel 1990. Le dichiarazioni QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani retroscena

Pianeta Milan

Adriano, AD dell'AC Monza, Giuseppe Marotta, AD dell'FC Internazionale Milano, e Giovanni Carnevali, AD dell'US Sassuolo Calcio, racconteranno aneddoti edei colpi che hanno ...e aneddoti legati alla storia del Calciomercato saranno svelati da Adriano, AD del Monza, Giuseppe Marotta, aD dell'Inter, e Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo.Da Marotta ad Ausilio, passando per il suo vice Baccin: tutta l'Inter è presente a Rimini per la cerimonia di apertura del calciomercato estivo al Grand Hotel. (ANSA) ...Così come avvenuto l'anno scorso, sarà la città di Rimini la cornice per l'apertura della sessione estiva del calciomercato 2021-2022. Oggi, mercoledì 30 ...