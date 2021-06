Advertising

PianetaMilan : #Galliani: “#Calhanoglu all’#Inter? Sorpreso dalle sue parole dopo le visite” - fcin1908it : Galliani: “Calhanoglu all’Inter? Le sue parole sullo scudetto mi hanno stupito” - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Galliani: 'Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Calhanoglu quando ha firmato con l'Inter' - aledefelice24 : #Galliani a @fcin1908it: “Molto stupito dalla frase di #Calhanoglu ‘Rivinciamo lo scudetto’: un pochino stride” - sportli26181512 : Galliani: 'Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Calhanoglu quando ha firmato con l'Inter': Adriano Galliani… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Calhanoglu

... Adriano, ha parlato a tutto tondo del futuro del club brianzolo, soffermandosi però anche ...- 'Questo non è uno scambio, all'epoca era un calcio diverso con altre società. È un ...Sarà molto interessante il braccio di ferro col Monza di Silvio Berlusconi e Adriano, altrettanto motivati a riscattare la fresca delusione playoff. Serie B, Lecce: ecco Ingi Bjarnason, ...Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dal palco a Rimini, dove è in corso di svolgimento l'evento per l'inizio del calciomercato. Queste le sue ...Galliani ha spiegato di non aver gradito le parole di Calhanoglu dopo il passaggio all’Inter nel quale si augurava di rivincere lo scudetto Adriano Galliani, storico ex AD rossonero e attuale amminist ...