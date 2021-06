Funcom team di Conan Exiles acquisisce lo studio The Outsiders e si espande a Bucarest

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ancor prima dell'uscita del nuovo FPS Metal: Hellsinger di cui è editore,ha deciso di riporre tutta la sua fiducia nellosvedese Theaccogliendolo nella sua famiglia. Fondato a Stoccolma da David Goldfarb (Payday 2, Battlefield 3), Theè composto da una trentina di persone ed è specializzato in giochi in prima persona. Per ora, lorecluterà e continuerà a lavorare su Metal: Hellsinger, che dovrebbe essere pubblicato quest'anno. Theaveva inizialmente annunciato un gioco chiamato Darkborn, ma il suo editore Private Division si è ritirato ...

