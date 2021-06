Friuli: aveva 2 milioni di euro in frigo ma chiedeva il sostegno al reddito alla regione (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Friuli Venezia Giulia prima dell'entrata in vigore del reddito di Cittadinanza esisteva un contributo monetario “di sostegno al reddito” per le persone e i nuclei familiari in difficoltà economiche. Le indagini Nei fatti era una misura quasi identica a quella voluta dal Movimento 5 Stelle, che prevedeva anche un percorso concordato con i Servizi Sociali e i Centri per l'impiego. Potevano usufruirne tutte le persone fisiche residenti in regione con un ISEE inferiore a 6.000 euro. Da oltre due anni la misura è stata sostituita dal reddito di Cittadinanza ma la Guardia di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 30 giugno 2021) InVenezia Giulia prima dell'entrata in vigore deldi Cittadinanza esisteva un contributo monetario “dial” per le persone e i nuclei familiari in difficoltà economiche. Le indagini Nei fatti era una misura quasi identica a quella voluta dal Movimento 5 Stelle, che prevedeva anche un percorso concordato con i Servizi Sociali e i Centri per l'impiego. Potevano usufruirne tutte le persone fisiche residenti incon un ISEE inferiore a 6.000. Da oltre due anni la misura è stata sostituita daldi Cittadinanza ma la Guardia di ...

