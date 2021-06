Franco Vazquez - Parma | ufficiale l' acquisto del club di Serie B dell' ex Palermo e Siviglia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo 198 partite e 26 goal, dopo la vittoria'Europa League in finale giocata contro l'Inter in cui è subentrato al minuto 77, dopo il delizioso goal di tacco a Marzo contro l'Elche, "El Mudo" ...

1913parmacalcio : Benvenuto, Franco #Vazquez! ??????? ???? - DiMarzio : #Parma, c'è Franco #Vazquez: contratto di due anni con opzione per il terzo - MoiYedder : RT @1913parmacalcio: Benvenuto, Franco #Vazquez! ??????? ???? - psb_original : El Mudo che parla con i piedi #SerieB - FrancoDavidV : RT @1913parmacalcio: Benvenuto, Franco #Vazquez! ??????? ???? -

, nativo di Tanti a Cordoba e figlio di madre e nipote di nonna paterna varesina, che ha collezionato 2 presenze con l'Italia nel 2015 ai tempi del Palermo e altre 3 presenze con la ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447è un nuovo giocatore del Parma e già dalle prime dichiarazioni sembra essere fiducioso per il prossimo campionato. L'ex trequartista del Palermo, infatti, ha pubblicato un post di ...Lascia la Spagna l'ex Nazionale italiano e argentino per andare a Parma in B dove indosserà la maglia numero 10 e dopo il colpo Buffon il club ducale si conferma pronto al ritorno nella massima serie ...Il Parma non sembra intenzionato a badare a spese e sta costruendo una squadra con pilastri di qualità ed esperienza. L'obiettivo è tornare in Serie A.