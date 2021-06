Franco Berrino a FqMagazine: “Con il Covid abbiamo assistito a quello che è la medicina oggi: tecnologia. Manca la dimensione spirituale”” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “oggi nella medicina Manca la dimensione spirituale”. Il dottor Franco Berrino, autore assieme ad Enrica Bortolazzi di Il Mandala della vita (Mondadori) ha spiegato come nonostante i grandi progressi della medicina nel campo della cura manchi ancora il rispetto per il paziente. “Con tutto questo investimento importantissimo per controllare la pandemia Covid 19 abbiamo assistito a quello che è la medicina oggi: fondamentalmente tecnologia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “nellala”. Il dottor, autore assieme ad Enrica Bortolazzi di Il Mandala della vita (Mondadori) ha spiegato come nonostante i grandi progressi dellanel campo della cura manchi ancora il rispetto per il paziente. “Con tutto questo investimento importantissimo per controllare la pandemia19che è la: fondamentalmente. ...

Advertising

Librimondadori : 'Questo libro nasce dalla scoperta di questa magnifica convergenza. Dalla meraviglia nell’accorgersi che nelle cult… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Il mandala della vita. 12 leggi per ritrovare l'armonia e la felicità Fr… - zazoomblog : Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi a FqMagazine: “Abbiamo messo a disposizione il nostro sapere per trovare la sal… - PalliCaponera : RT @intoscana: #Firenze capitale della gentilezza per quattro giorni con il “Festival dell’Italia gentile”. Tra gli ospiti Stefano Mancuso,… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Il mandala della vita. 12 leggi per ritrovare l'armonia e la felicità Fr… -