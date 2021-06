Franck Ribéry lascia Firenze, il club non gli ha rinnovato il contratto: proposto alla Lazio (Di mercoledì 30 giugno 2021) La notizia delle ultime ore in casa Fiorentina non riguarda l’arrivo di Vincenzo Italiano (quasi certo) ma l’addio di Franck Ribéry. Termina oggi l’avventura del francese, dopo due anni in viola e 50 presenze all’attivo. Come riporta Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il club viola ha deciso di non rinnovare il contratto al francese e di lasciarlo andare via. D’altra parte Ribéry vorrebbe continuare a giocare in Serie A ed è stato proposto alla Lazio. La riposta di Lotito e Tare è stata negativa perché il 38enne non risulta ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 30 giugno 2021) La notizia delle ultime ore in casa Fiorentina non riguarda l’arrivo di Vincenzo Italiano (quasi certo) ma l’addio di. Termina oggi l’avventura del francese, dopo due anni in viola e 50 presenze all’attivo. Come riporta Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, ilviola ha deciso di non rinnovare ilal francese e dirlo andare via. D’altra partevorrebbe continuare a giocare in Serie A ed è stato. La riposta di Lotito e Tare è stata negativa perché il 38enne non risulta ...

Ultime Notizie dalla rete : Franck Ribéry Calciomercato Fiorentina, addio Ribery: resta in Italia! Franck Ribery è pronto a cambiare aria. L'avventura alla Fiorentina volge al termine ma il francese ha voglia di continuare a giocare in Serie AFinirà domani l'avventura di Franck Ribery con la maglia della Fiorentina. Il campione francese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il calciatore - come riporta Sky Sport - non rientra nei piani tecnici ...

Fiorentina in dirittura d'arrivo per Vincenzo Italiano Il croato avrà come partner Nico Gonzalez , acquistato dallo Stoccarda per 27 milioni, mentre è in forte dubbio la riconferma di Franck Ribery . Tra i nuovi arrivi c'è Maleh, acquistato a gennaio dal ...

Fiorentina: Venuti, Ribéry esempio anche come uomo