Francia, violenta grandinata si abbatte sulle strade | video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una violenta grandinata si è abbattute sulle strade di Plombières-les-Bains, in Francia, provocando allagamenti in diverse case e negozi. Le immagini riprese da alcuni residenti mostrano le vie della città completamente imbiancate e invase da una quantità impressionante di ghiaccio. "È stata una scena apocalittica" ha affermato Lydie Barbaux, sindaco di Plombières, aggiungendo: "Si sono allagati scantinati e negozi e tutto alla vigilia dell'apertura della stagione turistica". Guarda tutti i video Roma, bomba d'acqua: le auto sommerse in corso Francia ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 giugno 2021) Unasi è abbattutedi Plombières-les-Bains, in, provocando allagamenti in diverse case e negozi. Le immagini riprese da alcuni residenti mostrano le vie della città completamente imbiancate e invase da una quantità impressionante di ghiaccio. "È stata una scena apocalittica" ha affermato Lydie Barbaux, sindaco di Plombières, aggiungendo: "Si sono allagati scantinati e negozi e tutto alla vigilia dell'apertura della stagione turistica". Guarda tutti iRoma, bomba d'acqua: le auto sommerse in corso...

Advertising

infoitinterno : Maltempo in Francia: violenta grandinata sommerge le strade come neve: “Scena apocalittica” - ReteMeteoAmator : Ancora #Grandine e guardate quanta in #Francia - Marranna57 : Tutto sto casino per una semplice eliminazione dall'europeo.?? #Francia - santapazienza99 : Mai l'offensiva per eliminare il pensiero non di sinistra è stata così violenta e diffusa. La parola d'ordine è 'om… - ElGamalOmura : Intanto in Francia la Le Pen floppa tutto. Bello sapere che siamo rimasti l'unico paese dell'Europa occidentale a d… -