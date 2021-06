Francia, prezzi produzione maggio +6,6% su anno (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – I prezzi alla produzione in Francia nel mese di maggio sono stati in crescita sia su base mensile che su base annuale. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione del +0,4%, dopo il -0,4% di aprile. Su anno i prezzi hanno segnato una salita del 6,6% dopo il +6,4% segnalato il mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,5%, mentre quelli relativi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Iallainnel mese disono stati in crescita sia su base mensile che su base annuale. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hregistrato una variazione del +0,4%, dopo il -0,4% di aprile. Susegnato una salita del 6,6% dopo il +6,4% segnalato il mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hregistrato un +0,5%, mentre quelli relativi ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia prezzi Francia, prezzi produzione maggio +6,6% su anno I prezzi alla produzione in Francia nel mese di maggio sono stati in crescita sia su base mensile che su base annuale. Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su ...

Buongiorno dalla Borsa 30 giugno 2021 Pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Francia , pari a 1,5%, e il dato sul PIL nel Regno Unito , pari a - 1,6%. Stamattina si attende dalla Germania l'annuncio sul Tasso di Disoccupazione, e ...

