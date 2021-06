Francia, le lesbiche esultano: approvata la procreazione assistita “per tutte le donne” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Parigi, 30 giu — Mentre la Spagna propone la ley trans per consentire il cambio di genere senza aver prima effettuato cure ormonali, operazioni di cambio di sesso e senza il bisogno presentare referti medici, a Parigi il Parlamento dà il sì definitivo alla fecondazione assistita (Pma) estesa a tutte le donne, anche se single e/o lesbiche. Francia, la Pma estesa anche a lesbiche e single La «Pma per tutte» diventa quindi realtà uno dei cavalli di battaglia elettorali di Macron, che con questo «regalino» si assicura il plauso di femministe e associazioni Lgbt. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Parigi, 30 giu — Mentre la Spagna propone la ley trans per consentire il cambio di genere senza aver prima effettuato cure ormonali, operazioni di cambio di sesso e senza il bisogno presentare referti medici, a Parigi il Parlamento dà il sì definitivo alla fecondazione(Pma) estesa ale, anche se single e/o, la Pma estesa anche ae single La «Pma per» diventa quindi realtà uno dei cavalli di battaglia elettorali di Macron, che con questo «regalino» si assicura il plauso di femministe e associazioni Lgbt. ...

