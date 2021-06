Francia, approvata la legge: procreazione assistita per tutte le donne (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Francia fa un grande passo avanti approvando la legge sulla procreazione assistita: Macron estende il diritto anche a single e gay Il Parlamento francese da il via libera al progetto di legge sulla bioetica. Nel disegno di legge estensione della procreazione medicalmente assistita (pma) a tutte le donne, incluso donne single e lesbiche. La Francia, dopo due anni di tira e molla in Parlamento, approva finalmente la legge sulla procreazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lafa un grande passo avanti approvando lasulla: Macron estende il diritto anche a single e gay Il Parlamento francese da il via libera al progetto disulla bioetica. Nel disegno diestensione dellamedicalmente(pma) ale, inclusosingle e lesbiche. La, dopo due anni di tira e molla in Parlamento, approva finalmente lasulla...

