Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi: “Quella notte quando lei era assente…”. Fan spiazzati (Di mercoledì 30 giugno 2021) La verità sul tradimento del calciatore, rivelata molto tempo dopo. Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più conosciute e amate dal pubblico italiano. La conduttrice e il calciatore, bandiera della Roma, si sono sposati nel 2005 e nel corso del matrimonio hanno avuto tre figli, Cristian che oggi ha 15 anni, Chanel che ne ha 14 e la piccola Isabel di 5. Francesco Totti e Ilary Blasi (Screenshot Instagram)Il caso risale proprio a quando Ilary era incinta di Cristian, infatti venne a sapere del tradimento del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) La verità sul tradimento del calciatore, rivelata molto tempo dopo.sono una delle coppie più conosciute e amate dal pubblico italiano. La conduttrice e il calciatore, bandiera della Roma, si sono sposati nel 2005 e nel corso del matrimonio hanno avuto tre figli, Cristian che oggi ha 15 anni, Chanel che ne ha 14 e la piccola Isabel di 5.(Screenshot Instagram)Il caso risale proprio aera incinta di Cristian, infatti venne a sapere del tradimento del ...

Advertising

UEFAcom_it : Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO |… - CB_Ignoranza : 'Mo je faccio er cucchiaio'. Ma cosa puoi avere in testa per calciare così dagli undici metri durante una semifina… - DiMarzio : #Roma, le parole di Francesco #Totti - barman_73 : RT @ItJiim: @Djnc78 Insigne è un Benito Carbone nato con 20 anni di ritardo e la sua fortuna è di non trovarsi in concorrenza per una magli… - NuelL96 : RT @UEFAcom_it: Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO | @Vivo_Azzur… -