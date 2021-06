Francesca Fialdini si sfoga sul rapporto al veleno con Tiberio Timperi: “Mi ha gelata quando …” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Francesca Fialdini, come tutti i conduttori che sono stati in video per tutta la stagione invernale, ora si sta godendo le sue meritate vacanze e il suo programma “Da noi a ruota libera” quest’anno le ha dato grandi soddisfazioni anche se per alcune settimane ha dovuto condurre da casa dopo aver contratto il covid. In studio ad affiancarla, mentre lei conduceva da casa, c’era Nek che è stato bravissimo e con il quale c’era e c’è un ottimo rapporto. Ma non con tutti i colleghi va allo stesso modo e la Fialdini non ha mai fatto mistero del rapporto molto teso che c’è sempre stato con Tiberio ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 giugno 2021), come tutti i conduttori che sono stati in video per tutta la stagione invernale, ora si sta godendo le sue meritate vacanze e il suo programma “Da noi a ruota libera” quest’anno le ha dato grandi soddisfazioni anche se per alcune settimane ha dovuto condurre da casa dopo aver contratto il covid. In studio ad affiancarla, mentre lei conduceva da casa, c’era Nek che è stato bravissimo e con il quale c’era e c’è un ottimo. Ma non con tutti i colleghi va allo stesso modo e lanon ha mai fatto mistero delmolto teso che c’è sempre stato con...

Advertising

BaritaliaNews : Francesca Fialdini si sfoga sul rapporto al veleno con Tiberio Timperi: “Mi ha gelata quando …” - tempoweb : La Vita in diretta, parla Francesca Fialdini: cosa tira fuori su Timperi - vitaparanoia04 : Perché in una Rai dove tutti tendono a fare squadra e a lanciare i programmi che seguono la Venier non ha mai lanci… - mariazang_ : RT @vitaparanoia04: Se non l'avete seguita, correte a recuperare la diretta della nostra @mariazang_ con Francesca Fialdini: tante chicche… - vitaparanoia04 : Se non l'avete seguita, correte a recuperare la diretta della nostra @mariazang_ con Francesca Fialdini: tante chic… -