Formazioni ufficiali Atalanta-Empoli | Finale Primavera1 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Alle 18:30 di mercoledì 30 giugnoedscenderanno in campo in occasione delladi. Due dei migliori settori giovanili d’Italia si sfidano con l’obiettivo del trofeo per consacrare una stagione comunque di alto livello. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sportitalia e in streaming sul sito dell’emittente. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco, con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle. Le: in ...