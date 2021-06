(Di mercoledì 30 giugno 2021)- "ladel? Ci rincorriamo da 4 anni e non è mai stato possibile. Lo scorso anno sono stato contattato dache poi ha fatto altre scelte e ad oggi non mi ha ...

Advertising

sportli26181512 : Fontana: 'Allenare la Primavera Napoli? Giuntoli ha scelto diversamente': L'allenatore: 'Sono quattro anni che ci r… - salvione : Fontana: 'Allenare la Primavera Napoli? Giuntoli ha scelto diversamente' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Fontana: 'Allenare la Primavera del Napoli? Accetterei se ci fossero le condizioni favorevoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Fontana: 'Allenare la Primavera del Napoli? Accetterei se ci fossero le condizioni favorevoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Fontana: 'Allenare la Primavera del Napoli? Accetterei se ci fossero le condizioni favorevoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Allenare

Corriere dello Sport

NAPOLI - "la Primavera del Napoli ? Ci rincorriamo da 4 anni e non è mai stato possibile. Lo scorso ... Parola di Gaetano, allenatore, ai microfoni di Radio Marte . " È un ruolo che ...Arianna, olimpionica e pluricampionessa dello short track, affida a Instagram un lungo ... sarò felice di farmi carico delle spese per potercisulla staffetta. Abbiamo una stagione ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex azzurro ...Gaetano Fontana ha rivelato di essere pronto ad allenare la Primavera del Napoli: "Il club azzurro dal punto di vista professionale è una mia debolezza". Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli ...