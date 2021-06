Folle gelosia di Tommaso per Valentina a Temptation Island: “Gli ha poggiato il seno sulla schiena” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Temptation Island ha preso il via questa sera, ma le prime dinamiche del reality iniziano già a delinearsi. A catalizzare subito l’attenzione è la Folle gelosia di Tommaso per la fidanzata Valentina. Il ragazzo, convocato due volte nel Pinnettu e visionati alcuni filmati al primo falò dei fidanzati, rimane deluso dall’atteggiamento della compagna. Tommaso e la gelosia per la fidanzata Valentina La prima puntata di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti dell’estate di Canale5, ha preso il via nel ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha preso il via questa sera, ma le prime dinamiche del reality iniziano già a delinearsi. A catalizzare subito l’attenzione è ladiper la fidanzata. Il ragazzo, convocato due volte nel Pinnettu e visionati alcuni filmati al primo falò dei fidanzati, rimane deluso dall’atteggiamento della compagna.e laper la fidanzataLa prima puntata di, il docu-reality dei sentimenti dell’estate di Canale5, ha preso il via nel ...

