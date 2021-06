Foggia, soldi e regali in cambio del certificato di invalidità: medico legale, funzionario e dipendente del Caf arrestati per truffa all’Inps (Di mercoledì 30 giugno 2021) La polizia e la guardia di finanza di Foggia hanno arrestato un medico legale di 60 anni, componente della commissione di riconoscimento delle invalidità presso la sede locale dell’Inps, un funzionario 44enne della stessa sede e un dipendente di un Caf della zona di 40 anni, per aver certificato delle false invalidità in cambio di soldi e regali. La procura di Foggia ha emesso l’ordinanza per i reati a vario titolo di corruzione per l’esercizio della funzione, oltre che per atto contrario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) La polizia e la guardia di finanza dihanno arrestato undi 60 anni, componente della commissione di riconoscimento dellepresso la sede locale dell’Inps, un44enne della stessa sede e undi un Caf della zona di 40 anni, per averdelle falseindi. La procura diha emesso l’ordinanza per i reati a vario titolo di corruzione per l’esercizio della funzione, oltre che per atto contrario ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Invalidità in cambio di mazzette e regali: arrestato a Foggia un medico dell’Inps - infoitscienza : Foggia, truffa all’Inps: soldi e smartphone per ottenere il riconoscimento dell’invalidità: tre arresti - Borderline_24 : #Foggia, soldi e telefonini di ultima generazione per ottenere il riconoscimento dell'invalidità: tre arresti, c'è… - andfranchini : Foggia, truffa all'Inps: soldi e smartphone per ottenere il riconoscimento dell'invalidità: tre arresti - 5rsMegafono : ?? ?????????????? ??????'???????? ?? #Foggia L'operazione della Finanza e della squadra mobile della Questura ha scoperto un vero… -