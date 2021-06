Fisco: ok Cdm a blocco rinvio cartelle fino a 31 agosto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via libera del Cdm all'estensione per altri due mesi, fino al 31 agosto, del blocco dell'invio delle cartelle esattoriali. La misura è contenuta nel decreto approvato oggi a Palazzo Chigi. . 30 giugno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via libera del Cdm all'estensione per altri due mesi,al 31, deldell'invio delleesattoriali. La misura è contenuta nel decreto approvato oggi a Palazzo Chigi. . 30 giugno ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Fisco: ok Cdm a blocco rinvio cartelle fino a 31 agosto: (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Via libera del Cd… - halles_l : RT @sole24ore: Dl #lavoro e #fisco, sì del Cdm. Stop cartelle fino al #31agosto, credito imposta 100% su commissioni carte - sole24ore : Dl #lavoro e #fisco, sì del Cdm. Stop cartelle fino al #31agosto, credito imposta 100% su commissioni carte… - ilmetropolitan : ???? #Fisco. #Draghi in #CDM: #Cashback ha carattere #regressivo, favorisce #ricchi - GabrieleEnna1 : RT @sole24ore: Dl lavoro e fisco, sì del Cdm. Stop cartelle fino al 31 agosto, credito imposta 100% su commissioni carte -