Fisco | Caf Cia | imprese agricole discriminate su deducibilità contributi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Labitalia) - "Non sono deducibili iprevidenziali versati all'Inps dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell'impresa. E' quanto afferma l'Agenzia delle entrate con una recente circolare in cui evidenzia l'impossibilità della deduzione per assenza di una precisa disciplina del diritto di rivalsa rivolta alle(ma esistente per tutti gli altri tipi di impresa)". E' quanto denuncia Alessandro Mastrocinque, presidente di Caf-Cia, il sistema dei Centri di assistenza fiscale di Cia agricoltori italiani. "Ricordiamo ...