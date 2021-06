Firenze sporca, gli Uffizi vogliono la tasssa sullo street food: 'Troppo costoso pulire olio e salse nel loggiato' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Firenze , la città rinascimentale per eccellenza, colma di opere d'arte, deve essere tutelata e mantenuta integra. Negli ultimi anni, però, l'immagine della città sembra essere caduta nel degrado a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021), la città rinascimentale per eccellenza, colma di opere d'arte, deve essere tutelata e mantenuta integra. Negli ultimi anni, però, l'immagine della città sembra essere caduta nel degrado a ...

Advertising

pleopizzi : RT @repubblica: Il direttore degli Uffizi: 'Chi mangia in strada, sporca: mettiamo una tassa sul panino' - Peter_0T : RT @repubblica: Il direttore degli Uffizi: 'Chi mangia in strada, sporca: mettiamo una tassa sul panino' - giulio_galli : RT @leggoit: Firenze sporca, gli Uffizi vogliono la tasssa sullo street food: «Troppo costoso pulire olio e salse nel loggiato» https://t.c… - leggoit : Firenze sporca, gli Uffizi vogliono la tasssa sullo street food: «Troppo costoso pulire olio e salse nel loggiato» - Elia_Romani_ : @rep_firenze Mettere una tassa su tutto non risolve niente. Invece di fare controlli e multare chi sporca facciamo… -