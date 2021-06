Fiorentina: Ribery ai saluti. La società non gli rinnova il contratto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ufficialmente non è stato detto ancora niente, come quasi sem pre accade nella Fiorentina di questi tempi, ma i segnali sembrano chiari: Franck Ribery non resterà alla Fiorentina, dopo due stagioni e 5 gol, ma anche un contributo fondamentale per la crescita di Chiesa e Vlahovic, le strade si dividono. La società non rinnoverà la proposta di contratto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ufficialmente non è stato detto ancora niente, come quasi sem pre accade nelladi questi tempi, ma i segnali sembrano chiari: Francknon resterà alla, dopo due stagioni e 5 gol, ma anche un contributo fondamentale per la crescita di Chiesa e Vlahovic, le strade si dividono. Lanon rinnoverà la proposta diL'articolo proviene da Firenze Post.

