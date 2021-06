Fiorentina, ora è ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. La società viola ha infatti emesso il comunicato ufficiale con cui annuncia l’ingaggio del tecnico ex Spezia, “liberato” dalla società ligure dopo il pagamento della rescissione, nonostante il prolungamento di contratto arrivato solamente qualche settimana fa. Italiano firmerà un biennale, e succederà così a Gennaro Gattuso, che ha lasciato i viola poche settimane fa dopo soli venti giorni. L’annuncio è stato anticipato da un tweet della società viola che riproduce uno dei grandi classici della musica: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021)è ildella. La società viola ha infatti emesso il comunicatocon cui annuncia l’ingaggio del tecnico ex Spezia, “liberato” dalla società ligure dopo il pagamento della rescissione, nonostante il prolungamento di contratto arrivato solamente qualche settimana fa.firmerà un biennale, e succederà così a Gennaro Gattuso, che ha lasciato i viola poche settimane fa dopo soli venti giorni. L’annuncio è stato anticipato da un tweet della società viola che riproduce uno dei grandi classici della musica: ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ora Borja Valero si ritira: si chiude la carriera del centrocampista spagnolo 30 giugno, giorno di scadenze contrattuali e decisioni importanti. Per molti è giunta infatti l'ora di lasciare i club di una vita e magari di appendere le scarpette al chiodo, abbandonando il ...Fiorentina

Juve, Milenkovic resta nel mirino: le condizioni Per ora non ci sono state proposte ufficiali perché a Torino la priorità è cedere. Là dietro c'è ... La Fiorentina per il suo cartellino chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe ...

