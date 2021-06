Fiorentina, Italiano vuole Zaccagni e Singo: le ultime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vincenzo Italiano fa la lista della spesa per la sua nuova Fiorentina: occhi su Mattia Zaccagni e Singo Vincenzo Italiano vuole una Fiorentina di qualità e avrebbe consegnato alla dirigenza viola una accurata lista della spesa con su scritti i calciatori desiderati per questa finestra di mercato. Come riportato da La Nazione, ci sarebbe il nome di Mattia Zaccagni che, dopo le voci sul Napoli, è alla ricerca di una nuova squadra per fare il salto di qualità. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e i rapporti tra il Verona e l’allenatore sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vincenzofa la lista della spesa per la sua nuova: occhi su MattiaVincenzounadi qualità e avrebbe consegnato alla dirigenza viola una accurata lista della spesa con su scritti i calciatori desiderati per questa finestra di mercato. Come riportato da La Nazione, ci sarebbe il nome di Mattiache, dopo le voci sul Napoli, è alla ricerca di una nuova squadra per fare il salto di qualità. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e i rapporti tra il Verona e l’allenatore sono ...

