Fiorentina, indizio social per l’annuncio di Italiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “L’Italiano” di Toto Cutugno è l’indizio social della Fiorentina per il sempre più vicino annuncio ufficiale di Vincenzo Italiano. Ecco il tweet: pic.twitter.com/6xCW0J55GJ — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) June 30, 2021 Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) “L’” di Toto Cutugno è l’dellaper il sempre più vicino annuncio ufficiale di Vincenzo. Ecco il tweet: pic.twitter.com/6xCW0J55GJ — ACF(@acf) June 30, 2021 Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Fiorentina, l'indizio social per l'annuncio di Italiano. Post con la canzone 'L'Italiano' di Cutugno - berenicegalatea : RT @CalcioPillole: La canzone 'L'Italiano' di Toto Cutugno come indizio social in attesa dell'annuncio ufficiale di Vincenzo #Italiano da p… - CalcioPillole : La canzone 'L'Italiano' di Toto Cutugno come indizio social in attesa dell'annuncio ufficiale di Vincenzo #Italiano… - ILOVEPACALCIO : L’indizio social della #Fiorentina prima dell’ufficialità: #Italiano nuovo allenatore (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - calciomercatogp : Indizio social della #Fiorentina Ci siamo per l’annuncio di #Italiano come nuovo allenatore #calciomercatogp… -